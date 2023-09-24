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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 فرص استثمارية طرحتها أمانة منطقة الباحة في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص». وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مدارس خاصة جوار سوق الخضار، على مساحة 7516.67 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى وجلسات جوار المركز الحضاري على مساحة 1751.9 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مقهى وجلسات بحديقة بهجة رغدان على مساحة 67.8 مترا مربعا. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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