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وبين أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على توفير فرص وخيارات التطوير لجميع أبناء وبنات المنطقة ورفع جدراتهم وتنافسيتهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الفرص المناسبة في سوق العمل، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تتكامل مع عدة اتفاقيات في هذا الصدد لخدمة اقتصاد تبوك المدينة والمنطقة واستثماراتها وأعمالها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.