500 مسؤول وخبير من 120 دولة يشاركون في يوم السياحة العالمي بالرياض

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وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاما.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانات للسياحة المستدامة، كونه استثمارا في المستقبل المشرق للجميع».
ويشارك على رأس قائمة المتحدثين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ونائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد.
وسيعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع، ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة.
وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة ومنها: الإنسان وكوب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل.
كما سيقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونسكو، كما سيتم عقد جلسة بين السعودية وجورجيا، لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل.
وتأتي استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة الرياض، لتعزيز مكانتها وريادتها في جميع المجالات حول العالم ومنها القطاع السياحي العالمي، كما تم انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
أبرز المشاركين:
- وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب
- الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي
- وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح
- نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد
- وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل
- وزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك
- وزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية محمد إرسوي
- وزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز
- الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون
- الأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو
- الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي
- الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو
- الرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب
- الرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش
- الرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال
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