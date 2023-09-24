415 طنا مبيعات مزاد العلا للتمور في 3 أسابيع

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وأطلقت الهيئة منذ بداية المزاد نظام التتبع الالكتروني للتمور عبر تقنية QR code، التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد، إذ يعد هذا النظام أمرا حيويا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد.
ويمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها، خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشؤها، وأي شهادات (مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية)، ويعد هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.
ويهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه «رؤية العلا» المتماشية مع «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
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