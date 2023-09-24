شكرا لقرائتكم خبر 415 طنا مبيعات مزاد العلا للتمور في 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأسبوع الثالث من مزاد مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار «ذوق فخرنا»، والذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ارتفاعا في معدلات تدفق التمور للمزاد في أسبوعه الثالث، إذ بلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 415 طنا خلال الأسابيع الـ3 الأولى من المزاد.

وأطلقت الهيئة منذ بداية المزاد نظام التتبع الالكتروني للتمور عبر تقنية QR code، التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد، إذ يعد هذا النظام أمرا حيويا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد.

ويمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها، خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشؤها، وأي شهادات (مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية)، ويعد هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.

ويهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه «رؤية العلا» المتماشية مع «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.