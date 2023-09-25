شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: سوق السندات الأمريكية عالية القيمة تعود للحياة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد إحجام الشركات الأمريكية القيادية عن إصدار سندات في ضوء اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن من المتوقع أن تشهد السوق انتعاشًا.

ووفقا لبلومبرج، يتوقع خبراء البحث والتحليل المالي بيع سندات جديدة هذا الأسبوع بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، حيث تسير مبيعات أيلول/ سبتمبر نحو بلوغ تقديرات 120 مليار دولار.

وبالنسبة للعام، تقترب المبيعات بالفعل من مستوى العام الماضي البالغ تريليون دولار، إذ يتبقى ثلاثة أشهر على نهاية العام. وبالنسبة لسوق السندات الأمريكية غير المرغوب فيها، تتجه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ منتصف آب/ أغسطس، مع تراجع الرغبة في المخاطرة.

وفي حين يعود التمويل بالاستدانة من جديد، بتزايد عمليات الاكتتاب، تتجه حالات التخلف عن السداد للارتفاع، حسبما أفاد متحدثون في منتدى بلومبرج للائتمان العالمي في لندن الأسبوع الماضي.