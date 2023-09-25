شكرا لقرائتكم خبر عن "التضخم" المصطلح المرعب.. تعريفه وأسبابه وطرق السيطرة عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح مصطلح "التضخم" يتردد كثيرًا في العالم خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، ومع ذلك، لا يعرف الكثيرون ما هو التضخم، أو كيف يحدث، أو ما هي آثاره.

ففي الوقت الحالي، تعاني العديد من البلدان ارتفاع معدلات التضخم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وتحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم السيطرة على التضخم بشتى الطرق.

و"التضخم" مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤثر على الجميع، ومن المهم أن تكون على دراية بمصطلح التضخم وأنواعه وأسبابه وآثاره وطرق السيطرة عليه.

ما التضخم؟

"التضخم" هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، ما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.

ويُعبر عن التضخم عادةً كنسبة مئوية، على سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 5% في عام واحد، فهذا يعني أن كمية النقود التي تحتاجها لشراء السلع والخدمات نفسها ستكون 5% أكثر في نهاية العام.

ويمكن أن يكون التضخم ضارًا بالاقتصاد لأنه يقلل من القوة الشرائية للأموال، ما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف المعيشة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي.

هناك نوعان رئيسيان للتضخم:

التضخم المعتدل أو الزاحف: ويحدث هذا النوع عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات بسيطة في فترة زمنية طويلة.

التضخم المتسارع أو الجامح: ويُقصد بهذا النوع أن يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

أسباب التضخم

هناك عدة أسباب للتضخم، منها:

ارتفاع الطلب: إذا زاد الطلب على السلع والخدمات، فإن الأسعار سترتفع لتلبية هذا الطلب.

ارتفاع التكاليف: إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج، مثل أجور العمال أو أسعار المواد الخام، فإن الشركات سترفع الأسعار لتغطية هذه الزيادة.

زيادة العرض النقدي: إذا زادت حجم الأموال في الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

آثار التضخم

يمكن أن يكون التضخم ضارًا بالاقتصاد لأنه يقلل من القوة الشرائية للأموال، ما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف المعيشة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي.

طرق السيطرة على التضخم

هناك عدة طرق للسيطرة على التضخم، منها:

رفع أسعار الفائدة: يمكن للبنوك المركزية رفع أسعار الفائدة لجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ما يقلل من الطلب على السلع والخدمات.

خفض الإنفاق الحكومي: يمكن للحكومات خفض الإنفاق الحكومي لخفض الطلب على السلع والخدمات.

زيادة الضرائب: يمكن للحكومات زيادة الضرائب لخفض كمية الأموال المتاحة للإنفاق.