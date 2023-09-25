شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.35% إلى 32517.26 نقطة.