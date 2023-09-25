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بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعاملات

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رويترز - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.35% إلى 32517.26 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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