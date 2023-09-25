شكرا لقرائتكم خبر عن بكين.. الخريف يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركات صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عددًا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات الصينية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

والتقى الخريف في مدينة شنغهاي الصينية رئيس مجلس إدارة شركة CMOC المتخصصة في قطاع التعدين يوان هونغ لين، وناقش معه الفرص المتاحة في صناعة المعادن، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في أعمال التعدين والمعالجة، والتي تشمل التعدين والصهر وتكرير المعادن الأساسية والنادرة.

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كما بحث مع رئيس مجلس إدارة باوستيل هو وانغ مينغ، عددًا من المواضيع المتعلقة بصناعة الحديد والصلب.

تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين

وعقد الخريف سلسلة من اللقاءات في مدينة شينزن الصينية، التقى خلالها رئيس مجلس إدارة شركة Kingfa يوان زيهمنغ، ورئيس مجلس إدارة شركة CATL روبن زينج، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Liaoning Fangda ‏شيونغ جيانمينغ، إضافة إلى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة china gas.

وتطرقت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات بين جهات القطاع الخاص بين البلدين، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة وتبادل الآراء حول تطوير الصناعة والتعدين بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.