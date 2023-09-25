شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود والقطن يتصدران قائمة السلع المساهمة فى زيادة صادرات مصر للصين 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت قيمة الصادرات المصرية للصين ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2022، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، بينما كانت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 300 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 25.1%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، وساعدت على ارتفاع الصادرات وكانت كالتالي:

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.

- قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.

- فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.

- أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.

- ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 2.2%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 14.40 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 0.2% .

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.