"مصنعو السيارات" : منح الرخصة الذهبية لايجيبت سات خطوة جيدة للنهوض بالصناعة

القاهرة - سامية سيد -

رحب خالد سعد امين عام رابطة مصنعي السيارات بقرار منح الرخص الذهبية الرخصة الذهبية لشركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية .

وأوضح " سعد " أنها خطوة جيدة جدا للنهوض بالصناعة بشكل عام وبالمركبات المتخصصة أيضا ، لأن هذا القرار جاء طبقا لرؤية 2030 ، والتي تقضي بتصنيع السيارات الكهربائية ونشر ثقافة إستخدامها بالسوق المصرية .

وعن مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات .

وجاء قرار منح الرخصة الذهبية للشركة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي أقيم اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة .