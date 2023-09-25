شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفا ظبي» تستحوذ على حصة الأغلبية في «ماتيتو القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة «ماتيتو القابضة المحدودة»، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وتشكل الصفقة الاستراتيجية، التي تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة، انطلاقة مهمة لشركة ألفا ظبي في مجال المياه والصرف الصحي، وتأتي تجسيداً لالتزام الشركة بتنويع محفظة أعمالها وتعزيز دورها في تطوير حلول المياه الذكية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

وبموجب عملية الاستحواذ ستشتري ألفا ظبي القابضة أغلبية أسهم «ماتيتو» من «ميتسوبيشي» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«جلف كابيتال»، في خطوة مهمة تعكس ثقة ألفا ظبي الكبيرة بخبرات «ماتيتو» وإمكاناتها المستقبلية. بالمقابل، ستحتفظ عائلة غندور، المساهمة والمؤسسة الشركة «ماتيتو» بدور قيادي في الشركة، مما يضمن الحفاظ على المبادئ الأساسية للشركة المتمثلة في التأثير والاستدامة والابتكار.