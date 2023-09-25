شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تعقد المقابلات الشخصية للمعلمين والإداريين بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت " ابدأ " عن عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالمعلمين والإداريين الذين تقدموا للالتحاق بمدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " بمحافظة دمياط ، والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجستية، وصيانة وإصلاح السفن، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية " ناس " .

,سيتم توفير عدد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للالتحاق بالمدرسة خلال الفترة المقبلة وهي كالآتى:

أولا : العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتُواكب التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتُطبق معايير الجودة العالمية.

ثانيا : الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء.

ثالثا : توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين.

رابعا : تـوفير تدريبـات دوريـة لـتـدريـب ورفـع كفـاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب المعايير الدولية.

خامسا : التمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض المختلفة .

يذكر أن هذا التعاون من أجل تطوير مدارس العلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية يعد خطوة مهمة، والدولة تسعى بشكل كبير على تطوير الصناعة، خاصة وأن العامل البشرى هو أهم جزء فى هذه الصناعة .

وعن التقديم فى مدرسة" ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" فهومتاح لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع لا يقل عن 210 ، وأن لا يزيد سن الطلاب المتقدمين عن 18 عاما فى أول أكتوبر2023 ، ومدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" تقبل من عدة محافظات منها دمياط ، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، والسويس .

وتبذل مصر جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومى، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف فى جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب ، وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا فى تحقيق التنمية ، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة فى ذلك.