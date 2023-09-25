بداية التعاملات.. أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1471 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1892 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2207 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2522 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17656 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1923 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.2 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.