شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام إندونيسي للغرب بالامتناع عن تمويل إغلاق محطات الطاقة بالفحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم سبتيان هاريو سيتو نائب رئيس تنسيق الاستثمار والتعدين في إندونيسيا، الدول الغربية بالامتناع عن تمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مشيرًا إلى أن التخلص من استخدام الفحم سيتطلب تقديم أموال بشروط ميسرة من الدول المتقدمة.

وقال سيتو على هامش مؤتمر كول ترانس اليوم الاثنين، إن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك بناء على مناقشات أجريت مع دول في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة.

وأضاف : خلال النقاش كان من الواضح للغاية أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للإغلاق المبكر للمحطات.

التحول العادل للطاقة

وأصبحت إندونيسيا في نوفمبر الماضي الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي سيقدم لها 20 مليار دولار من تحالف الدول المتقدمة، للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الإحفوري، لكنها تأخرت في إعلان خططها للاستثمار.