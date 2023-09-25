شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» توقع عقودا مع «القدية للاستثمار» بـ 2.29 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العقارية السعودية عقودا لحزمة أعمال مشاريع البنية التحتية مع شركة القدية للاستثمار، لإحدى شركاتها التابعة (الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية) «بنية» بالتحالف مع شركة إنفرارود للمقاولات.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يتضمن المشروع إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسية والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسية والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وقالت الشركة إن حزمة الأعمال تتضمن تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.290 مليار ريال.

وأضافت أن مدة العقد 22 شهرا، فيما سينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الرابع 2023 حتى الربع الثالث.