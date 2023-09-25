شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «برج المعرفة» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة برج المعرفة التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نتائج التصويت على جدول الجمعية تضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023 م ومناقشته، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023 م.

نتائج التصويت

أضافت أن من ضمن النتائج: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-03-2023 م ومناقشتها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,625,000) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم.

وأوضحت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع بتاريخ 05-10-2023م.

تعيين مراجع حسابات

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م، والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024 والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31-03-2024م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 34,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2024 م.

تفويض مجلس الإدارة

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وشملت نتائج التصويت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.