شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب «سال» بين 98 و106 ريالات للسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وحددت إتش إس بي سي النطاق السعري لـ«سال» بين (98 - 106) ريالات للسهم الواحد، فيما تتمثل عملية الطرح ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

الحد الأدنى لعدد الأسهم

بحسب الشركة في بيان على «تداول» يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.999 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

سعر الطرح للاكتتاب العام

وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم |كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الإثنين حتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية في يوم الأحد 1 أكتوبر 2023م.