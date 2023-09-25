شكرا لقرائتكم خبر عن «بوان» تبيع حصتها في «بناء للاستثمارات» بـ76.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بوان اتفاقية لبيع كامل حصتها في شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة بقطاع الصناعات الخرسانية لـ"أحمد العصيمي" مقابل قيمة إجمالية قدرها 76.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها الصفقة تتضمن الاتفاق على بيع كامل حصة شركة بوان في قطاع الصناعات الخرسانية، التي تمثل في مجموعها (56.75%) من رأس مال الشركة البالغ 5 ملايين ريال، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، لأحمد العصيمي، أحد الشركاء الحاليين في الشركة.

دفعات شهرية

أضافت أن سداد كامل المبلغ سيكون على دفعات شهرية متساوية بواقع (24) دفعة تبدأ من تاريخ 01/08/2023م، بحيث تخضع المبالغ غير المسددة من ثمن البيع لفوائد مالية بحسب المعدلات التجارية السائدة.

واتفق الأطراف على أن يتم بيع الحصص من واقع أرصدة القوائم المالية المراجعة للشركة كما في 30/06/2023م، وأن يكون تاريخ النفاذ المعتمد لعملية البيع للأغراض المحاسبية هو 01/07/2023م.

وبحسب الشركة اتفق الأطراف على أن يقوم المشتري برهن الحصص محل البيع لصالح البائع (شركة بوان) وتسجيل الرهن وشهره في الجهة الحكومية ذات الاختصاص كضمان لصالح البائع، فيما يلتزم المشتري عند تاريخ التوقيع بتقديم سند لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة الصفقة موقعاً من قبله نظاماً باسم البائع ولصالحه.

ونوهت بأن بيان القيمة الدفترية للأصل القيمة الدفترية لحصة شركة بوان في الشركة تقدر بمبلغ 52 مليون ريال.

