محافظ الطائف يرعى بعد غد انطلاق مهرجان العنب والرمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الطائف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بعد غد، انطلاق فعاليات مهرجان العنب والرمان، وذلك بحديقة الحكير في السداد.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف ويهدف إلى إبراز ما تحظى به المحافظة من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرضًا لمحاصيل العنب والرمان، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة، وعدد من الفعاليات المتنوعة.

بدوره أكَّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي، حرص الوزارة على تشجيع المزارعين وزيادة إنتاجهم، وتسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة.