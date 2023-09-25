شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يلقى محاضرة عن الإكتشافات الأثرية باليابان ويوقع كتابه عن توت عنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان. وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة واكتشافه في سقارة في موقع جبانة تتي وجسر المدير. وشكر "حواس" اليابان على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب خوفو الثانية. حضر المحاضرة كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومحمد يونس والعديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين. ووقع "حواس" كتابه الجديد الذي نشر باللغة اليابانية عن الملك توت الكتاب. وأهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس الجامعة زهرة تيد للدكتور حواس.

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