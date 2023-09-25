شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 1.3مليار دولار محفظة البنك الآسيوى بمصر ونتعاون بمشروعات الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد الأخضر والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية من أبرز مجالات التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، مؤكدا أن التحديات العالمية تتطلب تركيز وزيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ودعم القطاع الخاص والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء والمؤسسات المالية متعددة الأطراف والعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادى.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى مدينة شرم الشيخ، أن محفظة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى مصر تبلغ 1.3مليار دولار لافتاً إلى أن هناك فرصا لتمويلات أخرى بقيمة مليار دولار، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص فى قيادة الاقتصاد المصرى وفقاً لرؤية الحكومة المصرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.