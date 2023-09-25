شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة خضراء لأسهم الإمارات في جلسة مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2% في بداية تداولات جلسة مطلع الأسبوع فيما كسب سوق أبوظبي 0.1%. وواصل سهم الإمارات دبي الوطني تحقيق المكاسب مرتفعاً 1.38% إلى 18.4 درهم.

وكانت الأسهم الأكثر تداولاً في دبي مطلع الجلسة، إعمار العقارية، ودبي المالي، ودبي الإسلامي، وجي إف إتش، ودبي للاستثمار، وبنك دبي التجاري.

وفي أبوظبي، ارتفع «ألفا ظبي» بأكثر من 2% بداية الجلسة بعد صفقة شراء حصة أغلبية في «ماتيتو»، وتركزت التداولات على: «العالمية القابضة»، و«ملتيبلاي»، و«طاقة»، و«أدنوك للغاز».