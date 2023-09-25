شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة كويتية على اندماج «المزايا القابضة» و«دبي الأولى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «المزايا القابضة» موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة المزايا القابضة (قابضة) وبين شركة دبي الأولى للتطوير العقاري. وبموجب عقد الاندماج تكون شركة المزايا القابضة هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري هي الشركة المندمجة، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي.

وطبقاً لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل، ورأس مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقويم، تحدد معدل تبادل الأسهم ليكون 0.497 سهم من أسهم «المزايا» مقابل سهم من «دبي الأولى».

وأوضح البيان أن عملية الاندماج تخضع إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، والتي سيُحدد موعدها لاحقاً، بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الرقابية، للدعوة إلى تلك الجمعيات طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.