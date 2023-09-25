شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الثالثة عالمياً بالسياحة الشتوية وأبوظبي بالوجهات المشمسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

حلت دبي في المركز الثالث في قائمة أفضل الوجهات العالمية المشمسة لقضاء عطلات الشتاء، وجاءت سانتياغو في تشيلي بالمركز الأول، تليها كيب تاون في جنوب إفريقيا، فيما حلت أبوظبي بالمرتبة الثالثة عالمياً بمتوسط ساعات سطوع الشمس يومياً، تليها دبي، وفقاً لتصنيف موقع السفر العالمي «ترافيل باغ».

وصدر تصنيف «ترافيل باغ» استناداً لمعايير منها: متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار وساعات سطوع الشمس في اليوم خلال فصل الشتاء.

وبحسب التصنيف، فإن دبي يستمر فيها سطوع الشمس لأكثر من 8 ساعات يومياً، ويبلغ متوسط درجة الحرارة خلال فصل الشتاء 24.6 درجة مئوية.

ومن المعايير البارزة الأخرى التي جعلت دبي تحصل على مركز متقدم هو أن مناطق الجذب السياحي فيها حصلت على درجة 4.5/5 في المتوسط.