شكرا لقرائتكم خبر عن سهم لومي يقفز 30% مع أول ظهور له في السوق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسهم شركة لومي لتأجير السيارات اليوم الإثنين بما وصل إلى 30 % فوق سعر إدراجها في سوق الأسهم السعودية، بعدما جمعت الشركة 290 ​​مليون دولار في طرح عام أولي.

لومي، التي أدرجت 30 %من أسهمها في الطرح العام الأولي، هي وحدة تابعة لشركة سيرا، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وارتفعت الأسهم إلى 85.8 ريال (22.87 دولار) في التعاملات المبكرة بالسوق السعودية بعدما سجلت عند الفتح 72.6 ريال. وكان سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالا للسهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية حوالي 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وأظهر بحث أجرته شركة جلاسجو للأبحاث والاستشارات أنه من المتوقع أن تنمو سوق تأجير السيارات السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6 % حتى عام 2027، ليصل حجم السوق إلى 9.8 مليار ريال.

وقالت شركة إي.واي للاستشارات في تقرير في وقت سابق من الشهر إن جهات الطرح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت أكثر من 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام، الجزء الأكبر منها من السعودية والإمارات.

ويقل هذا بنسبة 60 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، الذي كان عاما قويا بالنسبة لسوق الطروحات العامة الأولية في الخليج.

