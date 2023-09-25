شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد» تستعرض منظومة الملكية الفكرية الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في الاجتماع ال 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، بجامعة الدول العربية في القاهرة. وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة.

واستعرض المعيني في الاجتماع جهود دولة الإمارات والتي تضمنت تحديث 3 قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة وبحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية ومناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وبحث التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف وسُبل مواجهتها.