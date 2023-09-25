شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة خضراء لأسهم الإمارات في مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر سوق دبي في ختام جلسة مطلع الأسبوع بدعم صعود سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية، فيما تراجع سوق أبوظبي قليلاً.
مؤشر سوق دبي أغلق مرتفعاً 0.3% عند 4182.06 نقطة في جلسة بداية الأسبوع
أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:
- الإمارات دبي الوطني +1.3% (18.4 درهم)
- دبي الإسلامي -0.1% (5.89 درهم)
- دبي التجاري -0.2% (4.65 درهم)
- دبي المالي -1.8% (1.61 درهم)
- العربية -2.4% (2.75 درهم)
الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم
- دبي الوطنية للتأمين +5.3% (4.74 درهم)
- إعمار العقارية +2% (7.9 درهم)
- المشرق +3.2% (160 درهماً)
- السلام البحرين +1.8% (1.67 درهم)
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق منخفضاً -0.1% عند 9836.69 نقطة في جلسة بداية الأسبوع
أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم
- العالمية القابضة -0.4% (403 دراهم)
- ألفا ظبي +0.2% (20.52 درهم)
- ملتيبلاي +0.5% (4.02 درهم)
- الدار +2.4% (5.95 درهم)
- أبوظبي التجاري +0.3% (8.69 درهم)
الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم
- أرام +14.6% (2.04 درهم)
- هيلي +14.3% (3.43 درهم)
- تكافل +12.2% (9 دراهم)
- بالمز +9% (13.96 درهم)
- العين للتأمين +4.4% (35 درهماً)