شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد» تحتفي بفوزها الثلاثي في حفل جوائز الخدمات اللوجستية والنقل 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة حول العالم، على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز الخدمات اللوجستية والنقل 2023، وجاءت الجوائز كالتالي:

• أفضل مشغّل للمحطات البحرية للعام: حصل ميناء جبل علي، التابع لـ«دي بي ورلد» على هذه الجائزة باعتباره معياراً للكفاءة التشغيلية على مستوى القطاع، ولاستثماره في البنية التحتية والتكنولوجيا كأكبر ميناء بحري من صنع الإنسان في العالم، والميناء الأول في المنطقة من حيث مناولة الحاويات، كما يعدّ ميناء جبل علي بوابة تمكين التجارة في المنطقة وخارجها، وحلقة حيوية تربط شبكة التجارة العالمية، حيث تمّت في عام 2022 مناولة أكثر من 14 مليون حاوية نمطية عبر الميناء (وحدات تعادل عشرين قدماً).

• أفضل وكيل للشحن الدولي للعام: حازت دي بي ورلد على الجائزة تقديراً للتميز في الخدمة والكفاءة في الشحن البحري أو الجوي أو البري أو عبر السكك الحديدية، وأدائها العالي في تقديم حلول سلسلة التوريد الشاملة، من المصنع إلى العميل. وتجمع «دي بي ورلد» من خلال شبكتها الممتدة عبر 73 دولة في ستّ قارات، مجموعة لا مثيل لها من الأصول والخبرات تقدّم من خلالها حلولاً إبداعية لأصعب التحدّيات في مجال الخدمات اللوجستية.

• مزوّد الحلول التقنية في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد: تكريم دبي التجارية لدورها الرائد كمنصة رقمية موحدة لتسهيل التجارة الرقمية، مع قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 180,000 عميل، وتشمل التجّار ووكلاء الشحن والتخليص وإعادة الشحن ومتعهّدي الشحن وشركات المناطق الحرة. وتسعى منصّة دبي التجارية عبر قائمة تضم أكثر من 700 خدمة إلكترونية إلى تسهيل العمليات التجارية وتسريعها، من خلال الجمع بين الأطراف المعنية الرئيسية ضمن إطار نافذة موحّدة لإنجاز التعاملات التجارية.

الجدير بالذكر، أنّ مجلة لوجيستكس ميدل إيست Logistics News Middle East تقدّم جوائزها السنوية للعام السادس، تكريمًا لإنجازات الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وتشرف على التحكيم لجنة مختارة تضم نخبة من الخبراء في هذا القطاع.