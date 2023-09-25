شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 319 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن بيان للبنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.