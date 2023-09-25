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مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

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وكالات - المنامة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,935.05 نقطة بارتفاع وقدره 3.22 نقاط عن معدل الإقفال السابق.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.77 نقطة بارتفاع وقدره 4.34 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و418 ألفًا و941 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 478 ألفًا و167 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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