شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين سهم إجمالى الأوامر المسجلة لاستحواذ "حديد عز" على "العز الدخيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة لاستحواذ شركة حديد عز على العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بلغت 7 ملايين سهم.

ويأتي ذلك بعد استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على حصة الحكومة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية مقابل 241 مليون دولار على أن يتم سداد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% بالجنيه المصري، في إطار خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص لسد فجوة الدولار وزيادة إيرادات الموازنة، وعرضه شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب مقابل 1250 جنيه للسهم.

وتمتلك الحكومة حصة 31.1% بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية من خلال حصص لبنوك وشركات حكومية وهي بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والهيئة العامة للبترول، وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، فيما يملك أحمد عز 64.1% من شركة عز الدخيلة، وتمثل الحصة الحاكمة، ويمتلك الأفراد نسبة 4.8% من إجمالي أسهم الشركة.

يذكر أن فإن شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، تعد أكبر مصنع للصلب في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية 3.2 مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها 2.1 مليون طن/ سنويًا من الأطوال (حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب) و1.1 مليون طن/سنويًا من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.