شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الأفريقية: 180 ألف برميل بترول تفقدها أفريقيا يوميا بسبب الصراعات والمعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غرفة الطاقة الأفريقية ومقرها جوهانسبرج أن إنتاج القارة الأفريقية النفطى الذى يعادل 8 % من حجم الإنتاج النفطى العالمى قد شهد خلال النصف الأول من العام الجارى معوقات لوجيستية وصراعات مسلحة الناشبة فى عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسية فى أفريقيا باتت تهدد حصة أفريقيا فى سوق النفط العالمى.

و كشف التقرير استنادا إلى مركز أبحاث منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبيك" عن أن الفترة من يناير وحتى مايو 2023 قد شهدت تراجعا فى معدلات الإنتاج اليومية للنفط الأفريقى قدره 180 الف برميل يوميا نتيجة ظروف قاهرة كالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، كذلك انخفض إنتاج أفريقيا اليومى خلال الفترة ذاتها من النفط الخام بواقع 83 الف برميل يوميا نتيجة ايقاف العمل فى عدد من محطات الإنتاج النفطى ومواقعة على امتداد القارة لاغراض الصيانة الدورية والتطوير الفنى.



خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجارى فقد معدل الإنتاج اليومى للنفط النيجيرى 651 الف برميل يوميا نتيجة اعتبارات غير متعلقة بأعمال الصيانة والتطوير وهو التراجع الاعلى لدولة أفريقية خلال الفترة المشار اليها، وارجع خبراء هيئة البترول الوطنية النيجيرية السبب فى تلك الاغلاقات على أعمال النسف والتخريب التى شهدتها أنابيب نقل النفط فى بعض مناطق نيجيريا والتى استوجب التعامل معها وقف عمليات الضخ من محاطات الإنتاج.

كذلك خفضت بلدان أفريقية مهمة فى مجال إنتاج النفط إنتاجها اليومى امتثالا لقرارات اوبيك، وتعد الجزائر فى مقدمة تلك الدول أفريقيا اذ بلغ معدل خفض الإنتاج لبترولها خلال النصف الاول من العام الجارى 64 الف برميل يوميا مستهدفة بذلك الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمى.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا سوف تشهد العام القادم طرح اول مشروعات للتنقيب عن النفط امام الشركات العالمية وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ 17 عاما وذلك بعد انتهاء حالة القوة القاهرة التى كانت تحول دون القيام بعمليات التنقيب وابلاغ السلطات النفطية الليبية بعض الشركات الدولية العاملة فى ليبيا بامكانية استئناف انشطتها بصورة طبيعيية فى معظم مناطق البلاد، وتهدف ليبيا الارتقاء بمعدلات إنتاجها النفطى من 1.2 مليون برميل يوميا فى الوقت الراهن إلى 3 ملايين برميل يوميا فى غضون الاعوام السبعة القادمة.

ويتوقع خبراء غرفة الطاقة الأفريقية استنادا إلى تقارير اوبيك سيكون معدل الإنتاج اليومى للنفط الأفريقى اعلى بمعدل 50 الف برميل يوميا مقارنة بإنتاج العام 2022.