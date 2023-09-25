شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 51% في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالاً بين الأول والرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول، وذلك انخفاضاً من 3.21 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة: «إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسية لانخفاض الصادرات».

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالاً حتى الآن في موسم يوليو/تموز 2023- يونيو/حزيران 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها بالموسم السابق. وشملت الكمية نحو ثلاثة ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.

وعادة ما تشحن أوكرانيا صادراتها عبر موانئها في المياه العميقة للبحر الأسود.

وانهار اتفاق توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه سمح بتصدير مثل تلك المحاصيل الزراعية في يوليو/تموز، عندما انسحبت منه روسيا قائلة: «إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتم تلبيتها». (رويترز)