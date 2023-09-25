شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تدعم مشاريع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ومؤسسة مبادلة اتفاقية شراكة تنص على مساهمة المؤسسة ب50 مليون درهم، لدعم وتمكين المبادرات والمشاريع الثقافية في الإمارة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، في اتفاقية هي الأولى من نوعها بين الجهتين.

وتجسد هذه الشراكة خطوةً مهمة إلى الأمام، في إطار رؤيتهما المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، مع مبادلة أيضاً التي جرى اختيارها «الشريك التعليمي المجتمعي» لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بما في ذلك المنطقة الثقافية في السعديات وغيرها من المواقع المماثلة.

ويمثل التعاون الوثيق بين الدائرة ومبادلة التزاماً مهماً بتعزيز البرامج والمبادرات الثقافية، بما في ذلك المشاريع مع متحف اللوفر أبوظبي الشهير ومتحف زايد الوطني المتوقع افتتاحه قريباً.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة: «عقدنا شراكات قوية لتمكين التنوع الاقتصادي في الإمارة. واليوم، يتجدد التزامنا بذلك من خلال توقيع هذه الشراكة مع مبادلة، ما يؤكد وعدنا بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، ومن خلال هذا التعاون، نحن مستعدون لتقديم تجارب لا مثيل لها للزوار من جميع أنحاء العالم، وتمكين إنشاء منظومة ثقافية ديناميكية، تحفّز لدى الجمهور من داخل الدولة وخارجها، الرغبة في الاستكشاف والمشاركة».

فيما قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يسعدنا توقيع هذه المذكرة، لإيجاد إطار عمل مؤسسي لمشاريع تعاون رئيسية في مجالات التعليم والتواصل المجتمعي والشباب وكبار المواطنين والتوطين وغيرها، علاوة على استكشاف فرص الشراكة بشأن البرامج والمبادرات مع متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني، ونؤكد حرصنا بصفتنا مؤسسة وطنية ومستثمراً عالمياً مسؤولاً، على تطوير بنود هذا التعاون الرامي إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والسياحة المستدامة».