شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للمركبات الكهربائية في «دبي للسيليكون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الاثنين، تنظيم معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمركبات الكهربائية (MENA EV Show 2023) بالتعاون مع «إنويكس العالمية للفعاليات»، وتحت شعار «ريادة انتشار المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ويجمع المعرض قادة الصناعة، والخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين معاً يومي 27 و28 سبتمبر/أيلول الجاري، في فندق «راديسون ريد» في مجمّع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.

ويهدف المعرض إلى تقديم منصة حيوية لتصوّر مستقبل التنقّل في المنطقة، من خلال توفيره ملتقى لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بصناعة المركبات الكهربائية، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون والمسؤولون الحكوميون وروّاد صناعة المركبات.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «تسرّع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطواتها للتحول نحو التقنيات النظيفة والمستدامة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، التي توفر بديلاً مميزاً يحقق كفاءة استخدام الوقود، ويشكّل المعرض منصة نوعية لتسليط الضوء على التقدم والتطور الشامل في مشهد التنقل الكهربائي في المنطقة، ويقدم فرصة مهمة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقل».

وأضاف: «في عام الاستدامة بدولة الإمارات، وبالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28»، يؤكد تنظيمنا لهذا الحدث التزامنا الكامل بتعزيز تبنّي حلول المركبات الكهربائية في التنقل بالإمارات، كما يتماشى مع حرصنا على المساهمة الفاعلة في دعم تحقيق المبادرة الاستراتيجية الطموحة للدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، مواضيع محورية تشكّل مستقبل التنقل في الإمارات والمنطقة، بما في ذلك معايير الحوكمة، والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، واستراتيجيات تعزيز البنى التحتية المستدامة لها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها، والاستفادة منها في تعزيز استقلالية خيارات الطاقة والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في قطاع التنقل الكهربائي.

ويتضمن الحدث جلسات نوعية وحلقات نقاشية وحوارات، حول الفرص الاستثمارية في القطاع إلى جانب عدد من العروض التقديمية التي تستشرف مستقبله، وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى مجموعة متنوعة من المتحدثين من روّاد صناعة المركبات الكهربائية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبريدجستون الشرق الأوسط وإفريقيا، ومجموعة فولفو، والمسعود.

كما سيشهد المعرض مشاركة عدد من الأسماء المهمة في صناعة المركبات الكهربائية، وسيتضمن عرضاً للمركبات والدراجات الكهربائية من قبل شرطة دبي وشركة «تسلا» والفطيم للسيارات و«طلبات» والعديد غيرها، ويقدم أحدث التطورات في مجال المركبات الكهربائية والمركبات الخفيفة والشاحنات ومركبات النقل العاملة بالكهرباء، وأحدث الابتكارات في البنى التحتية للشحن الكهربائي ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة بطارياتها.