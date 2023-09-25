شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية الأكثر تفاؤلا بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة حيال نمو الأعمال في العام الحالي، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن 7 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أبدت تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

نمو الإيرادات

قال التقرير: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفائلة حيال توقعات الإيرادات للعام الحالي، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات.

وتطرق الإصدار إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي، فيما كشف الإصدار الثاني من المؤشر عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حيال نمو الأعمال، مشيرا إلى أنّ رقمنة الأعمال يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.

ومع تعافي الشركات من تبعات الوباء وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما توقعت 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية تفاؤلها حيال نمو الإيرادات.

3 مجالات للدعم

وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، هي: تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، والحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%).

وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استخدم 85٪ من المستهلكين في المنطقة طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.

ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

المدفوعات الرقمية

وحددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (92%)، ورقمنة العمليات التجارية (91%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (90%) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.

وبحسب التقرير الصادر عن «ماستر كارد» أجمعت أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها.

تحول اقتصادي ديناميكي

وبحسب التقرير تشهد الأسواق تحول متزايد نحو اقتصادي ديناميكي، تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات عدم كفاية فرص الحصول على الائتمان (24٪)، وقضايا الاحتفاظ بالموظفين (46٪)، والانخفاض في تكلفة السلع والخدمات (57٪)، والتداعيات المستمرة للجائحة في بعض البلدان (64٪).

وأعربت أكثر من 53٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قلقها بشأن هذه التحديات التي من المرجح أن تساهم في ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها خلال العام القادم.