شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى الحمرا في رأس الخيمة يحصد «المرساة الذهبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة نادي اليخوت الملكية في رأس الخيمة عن حصول مرسى الحمرا على جائزة المرساة الذهبية من التصنيف 5 من جمعية موانئ اليخوت البريطانية (THYA) وهي من أعرق جمعيات المراسي وأكثرها تقديراً في القطاع، ليصبح المرسى الوحيد الحاصل على هذا التصنيف المرموق في الإمارات الشمالية.

ويتمتع نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة بموقع مثالي على ساحل الإمارة الساحر، وهو جزء من مشروع سياحي أكبر، ويوفر مرسى آمناً للقوارب واليخوت الفاخرة بما يشمل 200 مكان للرسوّ في الماء واليابسة، ويتيح إمكانية الوصول إلى بحيرة خاصة للرسو وتجارب ترفيهية متنوعة لأصحاب اليخوت والزوار.

ويمنح المرسى لمالكي المرافئ العديد من الخدمات والمرافق المتميزة، ومنها محطة للوقود، وممر لليخوت، وساحة جافة للتخزين، ومناطق للاستحمام وتبديل الملابس، بالإضافة إلى مواقف السيارات المجاورة للمرسى مباشرة، وتوفير الماء والكهرباء في كل مرفأ، وخدمات تسجيل وتنظيف القوارب. كما يستفيد مالكو اليخوت الكبيرة من عروض الرسوّ اليومية التي تمنحهم إمكانية الرسو الآمن والاستمتاع بكافة مزايا ومرافق المرسى.

ويعتبر برنامج جوائز المرساة الذهبية برنامج اعتماد المراسي الرائد في العالم منذ أكثر من 25 عاماً، إذ يتّبع عملية تدقيق صارمة تشمل تقييمات في الموقع والتحقق من مدى امتثال المرسى لجميع اللوائح المحلية والإقليمية، واستطلاعات رضا العملاء، وخدمات اليخوت، والمرافق الراقية وغير ذلك من الممارسات الصديقة للبيئة.