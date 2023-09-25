شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت الضغط في بداية الأسبوع الأخير من سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأمريكية، الاثنين؛ حيث استمرت استراتيجية سعر الفائدة «الأعلى لفترة أطول» التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الضغط مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%. وتراجع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 0.3%.

وواجهت الأسهم صعوبات هذا الشهر، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس هذا الشهر ليصل إلى 4.43%. وواجهت السوق أيضاً ارتفاعاً في أسعار النفط الخام وسلسلة مكاسب للدولار خلال شهر التداول الضعيف موسمياً

وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين في «ال بي أل فاينانشيال»: «مرة أخرى، أثبت التحرك في أسعار الفائدة أنه سريع للغاية؛ حيث لا يمكن لأسواق الأسهم التعامل معه».

قرار الميزانية

كما يراقب المستثمرون عن كثب التقدم المحرز في قرار الميزانية في واشنطن. وأعرب المشرعون خلال عطلة نهاية الأسبوع عن علامات قليلة على التحرك بشأن صفقة من شأنها أن تبقي تمويل الحكومة الأمريكية للفترة المتبقية من السنة المالية. ومن المقرر صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أدى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الأحد، لإنهاء إضراب كتّاب «هوليوود»، إلى رفع أسهم وسائل الإعلام في وقت مبكر. ولكن هناك تفاؤل أقل حول إضراب عمال صناعة السيارات، بعد أن قالت شركة فورد إنه على الرغم من التقدم في بعض المجالات، فإن هناك «فجوات كبيرة يجب سدها قبل أن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية عمل جديدة مع نقابة العمال».

وارتفعت أسهم أمازون 0.43% بعدما وقعت صفقة لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة «انثروبك» الناشئة، ما أدى إلى جذب شريك مهم في سعيها لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي. (وكالات)