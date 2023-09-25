شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الأثنين 25-9-2023.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات البنك الأسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأثنين 25-9-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي.

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسة حوارية حول الاستثمار والبنية التحتية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الجلسة الحوارية حول دور البنوك متعددة الأطراف فى تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية بمشاركة وزير المالية فى إندونيسيا وقيادات مؤسسات مالية وشركات كبرى وأدارها الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

مجلس الذهب العالمى يتوقع إنتاج أكثر من 3300 طن ذهب بنهاية 2023

توقع مجلس الذهب العالمي، أن يرتفع إنتاج الذهب المستخرج في العالم بنهاية عام 2023 ليتجاوز 3300 طن، بقيادة التوسع في المشاريع القائمة في أمريكا الشمالية، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2018، وقد تكون فرص إنتاج المناجم القياسية أعلى إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع.

الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 114يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

7 ملايين سهم إجمالى الأوامر المسجلة لاستحواذ "حديد عز" على "العز الدخيلة"

أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة لاستحواذ شركة حديد عز على العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بلغت 7 ملايين سهم.

المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.53% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل93.27 دولار لخام برنت و90.03 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 93.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.03 دولار للبرميل حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا اليوم.