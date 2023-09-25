شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تستعد لطرح المرحلة الثانية من «نخلة جبل علي» بأسعار أعلى 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة في السوق العقاري في دبي أن شركة «نخيل» ستطرح مبيعات المرحلة الثانية من مشروع «نخلة جبل علي» خلال الايام القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر الى ان المرحلة الثانية ستتضمن فلل سكنية وأراضي فضاء ضمن السعفتين L وK، بأسعار تزيد بنسبة 5% عن معدلات المرحلة الأولى التي تراوحت بين 2,466 و3,900 درهم للقدم المربعة.

وكانت «نخيل» قد باعت المعروض من المرحلة الأولى من فلل «نخلة جبل علي» بالكامل، خلال ساعات فقط ، من فتح باب الحجوزات الأسبوع الماضي، حيث تسابق المشترون والمستثمرون من شتى الجنسيات على مركز مبيعات الشركة، الواقع عند مدخل «نخلة جميرا»، للفوز بفرص تملك فيلا فاخرة أو قطعة أرض فضاء ضمن أحدث مناطق التطوير الحضري ذات الواجهة المائية في دبي.

وامتدت طوابير الانتظار أمام مركز «نخيل» حتى وصلت إلى الساحات الخارجية ومواقف السيارات، في ظل الإقبال الكبير خلال اليوم المخصص لجمهور المستثمرين، بعد يومين من طرح المرحلة الأولى أمام كبار الشخصيات والشركات والوسطاء المعتمدين والمسجلين لدى الشركة.

المرحلة الأولى

وطرحت «نخيل» المرحلة الأولى من المشروع، بما يضم من فلل ومساحات الأراضي الكبيرة بأسعار بدأت من 18.5 مليون درهم لأصغر فيلا، ووصلت في بعض الفلل إلى 45 مليون درهم، ليتراوح سعر بيع القدم المربعة للبناء بين 2,466 و3,916 درهماً للقدم المربعة. أما أسعار بيع الأراضي الفضاء محدودة العدد، بمساحات ابتداءً من 13,500 قدم مربعة، فلامس حاجز 1,800 درهم للقدم. وطرحت «نخيل»، 4 سعفات بالكامل، فيما يتوقع أن تبدأ تسليم الفلل التي تتراوح بين 5 و7غرف نوم والمؤلفة جميعها من دور أرضي وطابقين أول وثان، بدءاً من 2027.

خطة دبي الحضرية

يعد المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي» أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» وواحداً من المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة «نخيل». وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة.

وسيضم مشروع «نخلة جبل علي» ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، إضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.