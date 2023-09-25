شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بالمز» الأربعاء لزيادة رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تناقش الجمعية العمومية لشركة بالمز الرياضية، خلال اجتماعها، الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقترح زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم إلى 165 مليون درهم، بإصدار 15 مليون سهم جديد، بسعر إصدار 13.33 درهم للسهم (علاوة الإصدار).

وينظر الاجتماع في الموافقة على اكتتاب شركة «آيس هولدينج آر إس سي ليمتد» في أسهم رأس المال، مقابل نقدي قدره 200 مليون درهم ودخولها مساهماً جديداً في الشركة.