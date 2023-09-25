شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين سيدات أعمال الإمارات وشركة «أون باسيف» في الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع مجلس سيدات أعمال إمارات وشركة أون باسيف في كابيتال كلوب مذكرة تفاهم، لشراكة استراتيجية للعمل المشترك على تطبيقات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك للمساهمة في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه رائدات الأعمال.

حضر التوقيع الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات وأعضاء في السلك الدبلوماسي وعقيلاتهم. وقّعت المذكرة المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات ومن جانب أون باسيف المهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي للشركة.

وتسهم المذكرة في تقديم الدعم والموارد الضرورية لدعم مشاريع ريادة الأعمال التي تقودها النساء، وزيادة فرصهن في القطاع الاقتصادي، حيث سيتم تنظيم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتطوير مهارات النساء وزيادة قدراتهن في مجموعة متنوعة من المجالات خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي، كما ستعمل على تعزيز الأبحاث والتطوير في مجالات تهم رائدات الأعمال وتقديم الحلول المبتكرة. وقدم عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات بالشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دورها الداعم لقضايا المرأة الإماراتية وخاصة رائدات الأعمال منهن، مشيراً إلى إطلاق سموها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 -2031، والتي ستسهم في تعزيز مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد الوطني.

وأكدت فريدة العوضي خلال كلمتها أن التعاون مع خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، سيساعد رائدات الأعمال على استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عملهن واستكشاف فرص جديدة، كما سيسهم في تطوير منتجات وخدمات أكثر ابتكارًا وفاعلية.

من جهته أعرب المهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي ل «أون باسيف» في كلمته عن سعادته بتوقيع شراكة استراتيجية بين شركة «أون باسيف»، ومجلس سيدات الأعمال الإماراتي، وذلك تأكيداً على حرص الدولة وقياداتها الحكيمة لتمكين المرأة في شتى مجالات الحياة، وخاصة في مجال الأعمال.