شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة مستقبل الضيافة» تشهد الكشف عن خطط توسع فندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت روتانا، لإدارة الفنادق في المنطقة، من منبر «قمة مستقبل الضيافة»، عن عزمها على توسيع محفظة مشاريعها ونطاق عملياتها عبر 30 فندقاً جديداً في غضون السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سيضيف ما يقارب 5,800 غرفة إضافية إلى محفظة روتانا حول العالم.

وأكدت روتانا أن «المملكة العربية السعودية كانت، وستظلّ محور تركيز رئيسي للمجموعة، حيث عمدت في وقت سابق من هذا العام إلى توقيع اتفاقيات لافتتاح 4 فنادق «إيدج»، وفندق «ريحان» في الرياض، ما سيضيف 618 غرفة جديدة إلى محفظة روتانا الواسعة في المملكة. وتماشياً مع رؤية روتانا التي تهدف إلى مضاعفة عدد الغرف التي تديرها حالياً في المملكة ثلاث مرات ليصل إلى 6000 غرفة على مدى السنوات الأربع المقبلة، كشفت عن إضافة فندق «إيدج» في منطقة الباحة إلى محفظتها في المملكة هذا العام».

أما على مستوى المنطقة، فتستعدّ روتانا لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة في الربع الأخير من 2023، حيث ستفتتح المجموعة فندق «ريفييرا ريحان» من روتانا في الدوحة، وفندق «بومونتي أرجان» من روتانا في إسطنبول في تركيا.

أما بالنسبة إلى عام 2024 فتشمل محفظة مشاريع روتانا المرتقبة، افتتاح فندق دار ريحان في الخبر، السعودية، وفندق أونيكس أرجان في المنامة، البحرين. فضلاً عن ذلك، تستعد روتانا أيضاً، لافتتاح فندق بلووم أرجان في جزيرة السعديات بأبوظبي والذي سيضم 217 شقة فندقية مخدّمة، وبركة سباحة عائمة بتصميم انفينيتي، ومجموعة من المطاعم، ومركزاً للياقة البدنية مجهزاً بأحدث المعدّات والخدمات. أمّا على الصعيد العالمي، فقد دخلت روتانا سوق المملكة المتحدة عبر افتتاح فندقين جديدين تابعين لعلامة سنترو.

وتعليقاً على الإعلان، قال مكرم الزير، نائب رئيس التطوير لدى روتانا: «من دواعي سرورنا أن نشارك مرة أخرى في قمة مستقبل الضيافة، هذه المنصة الاستثنائية التي تتيح لنا عرض أحدث التطورات وبناء علاقات مع أقراننا في القطاع. وانطلاقاً من فهمنا العميق للسوق، فإننا نترقب توسّع نطاق حضور روتانا في جميع أنحاء العالم والمنطقة، بما في ذلك دخول أسواق عالمية جديدة. وأخيراً، فإننا نفخر بمساعي روتانا للتميّز في عالم الضيافة، في إطار التزامنا بشعارنا الذي نعمل به دائماً، معنا للوقت معنى».

هيلتون

إلى ذلك، أعلنت هيلتون عن خططها لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط بنسبة تفوق 125% خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمّة مستقبل الضيافة 2023.

وبينما يستمر افتتاح فنادق العلامة في المنطقة وتنفيذ خططها الطموحة للتوسع، انضم فندق ذا بلازا الدوحة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات «إل إكس آر»، أوائل العام الجاري، ليدعم تواجد هيلتون في قطاع الفنادق الفاخرة في قطر. كما احتفلت هيلتون بانطلاق علامة والدورف أستوريا للفنادق والمنتجعات في القارة الإفريقية، بافتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة في مصر الجديدة خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتشهد الأشهر المقبلة افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات ضمن مختلف العلامات التجارية في الشركة، منها: والدروف أستوريا الدوحة وست باي، وكونراد مرفأ البحرين المالي، وهيلتون الرياض العليّا، وهيلتون النيل المعادي بالقاهرة، وهامبتون من هيلتون السالمية بالكويت.

أما في المملكة العربية السعودية، والتي تعدّ أحد أهم أسواق النمو للمجموعة، فقد جرى في أغسطس/ آب توقيع اتفاقات لإقامة عدد من الفنادق الجديدة، منها فندق تحت مظلة علامة كونراد للفنادق والمنتجعات في منطقة وادي الليسن بالرياض، وفندقان في أبها، وأحد فنادق كانوبي من هيلتون في مشروع بورتا جدة.

وفي تعليقه على الأمر، قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا: «تستمر استراتيجيتنا للنمو ضمن علاماتنا التجارية المختلفة في تحقيق النتائج المتميزة، حيث من المقرر افتتاح ما يقارب 100 فندق جديد، بمجموع يناهز 25 ألف غرفة فندقية بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب. كما نفخر بأن مشاريعنا تشهد نشاطاً ملموساً في التنفيذ، حيث إن 70% من مشاريعنا بالشرق الأوسط قيد الإنشاء حالياً، ونتطلع إلى رؤية تلك الفنادق تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف في السنوات المقبلة، بينما نواصل عقد الاتفاقات لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات».