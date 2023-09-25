شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف مؤتمر «فاير» للتأمين في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستضيف دولة الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فعاليات المؤتمر ال28 للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين (فاير 2023). ويمثل المؤتمر الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة، ممثلة في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتعقد فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منصة حوار مهمة لأكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية، وعلى وجه الخصوص من الدول الإفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى المشاركة الفاعلة من سوق التأمين الإماراتي لمناقشة آخر التطورات، التي تشهدها صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي، والتحديات التي تواجهها ومحاولة وضع حلول لها.

ويركز المؤتمر، خلال جلساته التي تشارك فيها نخبة من كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد وخبراء التأمين الدوليين، على مواضيع مهمة، في مقدمتها التشدد الذي أصاب سوق إعادة التأمين عالمياً، وإلى أي مدى سيستمر هذا التشدد وتأثيراته في شركات التأمين، ويستعرض ويناقش في هذا الخصوص دور شركات الإعادة ومدى تجاوبها في التيسير على شركات التأمين، ومساعدتها على الوصول إلى شرائح عديدة من العملاء داخل الأسواق المختلفة.

الذكاء الاصطناعي

كما يتناول المؤتمر الذي فازت الإمارات بتنظيمه، لأول مرة في الدولة، النقاش والتحليل للاتجاهات الحديثة والتطورات المتلاحقة لصناعة إعادة التأمين، وكذلك دور جهات الرقابة في ضبط الأسواق، وتطوير الأساليب الحديثة التي من شأنها أن تكسر التشدد، الذي استحوذ على صناعة إعادة التأمين العالمية.

ويناقش المؤتمر أيضاً دور ومهام مكتتبي صناعة التأمين في إطلاق وثائق التأمين السيبراني، كما يلقي الضوء على أهمية التأمين النظيف، والذي قد يؤثر في الدول الأعضاء في الاتحاد العام الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاكتتابات والمطالبات والتوزيع والتي ستكون، بحسب الخبراء خلال السنوات المقبلة، أحد أكبر أسباب تطور صناعة التأمين على المستوى العالمي، والتي ستؤدي إلى تغيرات جوهرية في طبيعة أعمال التأمين بشكل عام، ويبرز في هذا الخصوص موضوع (إدارة المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي)، وأهميته لخدمة قطاع التأمين من رقمنة المعلومات وتحليل البيانات الديموغرافية، وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية المخاطر.

سوق التأمين المحلي

وقال خالد البادي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: «يعد هذا الحدث الدولي واحداً من أهم المؤتمرات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، ليس فقط على المستوى المحلي والعربي، وإنما على المستوى العالمي، حيث يحظى كل عامين من انعقاده بحضور مميز من القيادات الإدارية العليا في شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية في القارتين الإفريقية والآسيوية والعديد من دول العالم، كما يوفر فرصة استثنائية للتواصل مع الشركاء التجاريين والمتحدثين البارزين».

أضاف البادي أن فوز الإمارات بهذه التظاهرة التأمينية الدولية، تعكس السمعة الطيبة لسوق التأمين الإماراتي، الذي يعد بشهادة تقارير المؤسسات الدولية أحد الأسواق التأمينية المتميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن الأسواق الواعدة مستقبلاً، بسبب النمو المتزايد لحجم الأعمال والاهتمام المتزايد للشركات العالمية للعمل بها، نظراً لما يتميز به من تنوع لشركات التأمين والمهن المرتبطة به، كما أن دور صناعة التأمين في دولة الإمارات يتعاظم عاماً بعد آخر، في ظل مجموعة من التشريعات والتعليمات التنظيمية المتطورة، والتي تنسجم مع النمو الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية.

يذكر أن سوق الإمارات يعد الأكبر، من حيث أقساط التأمين على مستوى الوطن العربي، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات إلى 47.2 مليار درهم، عام 2022، مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم، عام 2021، بزيادة 6.5 %، بحسب إصدارات مصرف الإمارات المركزي.