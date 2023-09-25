شكرا لقرائتكم خبر عن الطرازات الجديدة من «نيسان» في أوروبا ستكون كهربائية بالكامل بحلول 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، الاثنين، أن «جميع الطرازات الجديدة التي تطلقها في أوروبا ستكون كهربائية بالكامل»، حيث أكدت مجدداً هدفها المتمثل في مبيعات السيارات الكهربائية فقط في القارة بحلول عام 2030.

وقالت إنها «تمضي قدماً في تحقيق الهدف الحالي بعد أسبوع واحد فقط من تراجع المملكة المتحدة عن الحظر على بيع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل من عام 2030 إلى عام 2035».

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، في بيان: «ليس هناك عودة إلى الوراء الآن. نحن نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من أجل أعمالنا وعملائنا ومن أجل الكوكب».

وتقول الشركة: «إن ثلث ما يزيد على مليون سيارة كهربائية باعتها في جميع أنحاء العالم، كانت في أوروبا».

إطلاق 27 سيارة كهربائية وهجينة

وعلى الصعيد العالمي، تخطط نيسان لإطلاق 27 سيارة كهربائية وهجينة، والتي تشمل 19 طرازًا كهربائيًا بالكامل، بحلول 2030. وكانت الشركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها عانت منافسة من شركتي «تيسلا» و«بي واي دي» الصينية.

وتخطط أيضاً لإدخال تكنولوجيا خالية من الكوبالت لتقليل تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 65% بحلول السنة المالية 2028 وإطلاق سيارة مزودة ببطاريات الحالة الصلبة الخاصة بها (إي إس إس بي) بحلول ذلك العام. وتشير إلى أن هذه البطاريات ستقلل أوقات الشحن الحالية بمقدار الثلثين.

خطط «رينو»

وأعلنت شريكة نيسان «رينو»، بالإضافة إلى منافسيها «فورد» و«ستيلانتس»، عن خطط لجعل مجموعات الركاب الأوروبية الخاصة بها كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وانتقدت ليزا برانكين، رئيسة شركة فورد في المملكة المتحدة، تراجع المملكة المتحدة عن هدف المبيعات لعام 2030، وقالت: «إن ذلك خلق حالة من عدم اليقين ويخاطر بإبعاد التركيز عن التحول إلى السيارات الكهربائية».

وأكدت نيسان أن إحدى سياراتها الكهربائية القادمة، سيتم تصنيعها في مصنعها في سندرلاند بالمملكة المتحدة.

وقال أوشيدا ل «سي إن بي سي» في استوديو نيسان ديزاين أوروبا في لندن: «سندرلاند هو أحد مصانعنا الرئيسية حيث لدينا تاريخ وقدرة تنافسية من حيث التكلفة. ونود أن نعرض استراتيجيتنا للكهرباء بشكل أكبر هنا في هذا البلد».

وأضاف: «إن صناعة السيارات تتطور وتمثل تحدياً في كل مكان في العالم».

وفي الصين، قال: «إن الشركة ستتطلع إلى إطلاق سيارات بسرعة أكبر وإطلاق نماذج جديدة تستهدف مستهلكين محددين».