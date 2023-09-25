شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: المملكة ساهمت بـ 87 مليار دولار لمكافحة الفقر ودعم التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن المملكة تتحول إلى قوة استثمارية دولية لها دور مهم في حشد الموارد والإمكانيات لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد والتخطيط، وفد المملكة المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأقيمت القمة يومي 18 و 19 سبتمبر، خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الإبراهيم في كلمة المملكة، التي ألقاها خلال القمة، أن أهداف التنمية المستدامة نجوم ترشدنا نحو مستقبل مشترك من الرخاء والاستدامة، داعياً إلى تسريع الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات.

وأشار إلى أن المملكة ساهمت بأكثر من 87 مليار دولار من المساعدات الدولية لمكافحة الفقر ودعم التنمية، استفاد منها 5000 مشروع في 166 دولة.

وأكد أن المملكة أطلقت مبادرات لمساعدة الشركات الخاصة على تطوير قطاع التمويل الأخضر والإفصاح عن الاستدامة، نتج عنها جمع 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

المنظمة العالمية للمياه

وقال الإبراهيم: إن المنظمة العالمية للمياه، التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -، خطوة ضخمة لدعم وتعزيز الابتكار الدولي وتسهيل الحصول على التمويل لحماية موارد المياه للأجيال القادمة، وهي دعوة عالمية للعمل معاً والاستثمار في مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستداماً في قطاع المياه.

وأضاف أن المملكة تعيش الإصلاح يوماً بعد يوم، ونتفهم مسؤوليتنا في دعم إصلاحات النظام المالي العالمي، ولكننا ندعو إلى توحيد الجهود الدولية والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة.

وعلى هامش أعمال القمة، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع عدد من المسؤولين، بحث معهم تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمور ذات الاهتمام المشترك؛ كما اجتمع مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، ووزير الدولة الألماني يورج كوكيز، والرئيس والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة ساندا أوجيامبو.