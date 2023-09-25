شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الآسيوى يشيد برؤية الرئيس السيسي ومزايدة عالمية للتنقيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من التقارير الاخبارية فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365،منها اشادة جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر المناخ COP 27 العام الماضى أثبتت أهميتها بشأن العمل بتكاتف الجميع لصالح الأجيال المقبلة قائلًا "سيادة الرئيس السيسى كلماتك الثاقبة التى أثبتت بشأن ضرورة عدم تحمل الأجيال المقبلة عواقب أخطاء لم يرتكبوها وأنه لابد العمل والتنفيذ ككيان واحد من أجل حق الأجيال المقبلة".

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن الخطر الحالى للتغير المناخى يهدد الجميع ولابد من السعى لصياغة خطوات تنفيذية بشأن هذا التحدى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.

أضاف جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تعتبر موطنًا لكل الرؤى والأحلام حيث حققت الكثير من المشروعات الناجحة فى مجال البنية التحتية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مقدمًا الشكر لمصر على استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى.

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن التغيرات المناخية تفرض مزيدًا من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل.

من جانبه أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPCوشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول Ganope، والتى تضم 23 منطقة جديدة (10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب )، وهى 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج

وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطقًا جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كليًا للفرص البترولية المتاحة، وأكد على أن المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحًا جديدًا بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحًا سيزميًا متطورًا أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

واستقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حيث تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار،

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف لافتا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضى نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.

من جانب اخر أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعدًا للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزارى يصدر فى هذا الصدد.

كما أصدر الوزير قرارًا بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، وكذا مشروع المدينة الطبية، الجارى إنشاؤها على مساحة 136 فدانا.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن الموظفين بمدينة بدر، حتى يتم البدء فى التسليم للمستحقين، مشيرا إلى تسلم عدد كبير من الموظفين لوحداتهم بالمرحلة الأولى، وهو ما سهل عليهم كثيرا الانتقال للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وفر لهم الحياة فى مجتمع سكنى حضارى مخطط.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه قام ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروعات الاسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، المرحلة الثانية، بإجمالى 196 عمارة تضم 4704 وحدات، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 93 %، كما تفقدوا أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

من جانب اخر أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقًا لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقًا"، موضحًا أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.