شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تحذر: تأثير سلبي لإغلاق الحكومة الأمريكية على الائتمان السيادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الاثنين: «إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيكون له تأثير سلبي في الائتمان، لأنه سيسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحوكمة الأمريكية مقارنة بالحكومات الأخرى ذات التصنيف العالي، على الرغم من أن تأثيره الاقتصادي سيكون على الأرجح قصير الأجل».

وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر. كما سيتم تعليق نشر البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية ذات الأهمية الحاسمة لصانعي السياسات والمستثمرين إلى أجل غير مسمى.

وقالت وكالة موديز، التي تمنح الحكومة الأمريكية تصنيف AAA في بيان لها: «إن الإغلاق سيكون له تأثير سلبي في الائتمان السيادي الأمريكي».

وأضافت: «على وجه الخصوص، سيظهر ذلك القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه قوة المالية العامة، بسبب اتساع العجز المالي وتدهور القدرة على تحمل الديون». (رويترز)