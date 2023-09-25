شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التسجيل في برنامج تسريع نمو الشركات التقنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة SparkLabs عن بدء تسجيل الدفعة الأولى في برنامج تسريع نمو الشركات التقنية الناشئة بدعم من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) بالمملكة.

ومن المنتظر إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري الجديد، للمساهمة في تطوير البيئة التقنية الناشئة في الرياض لتصبح واحدة من أفضل البيئات المنافسة في العالم.

تعزيز مكانة السعودية التقنية

ويسعى البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة التقنية وجعلها في مقدمة الدول الممكنة لمجال تقنية المعلومات، مستهدفًا روَّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية، ومدته 4 أشهر.

كما سيعمل على تقديم العديد من الخدمات التمويلية والمساحات المكتبية، إضافة للوصول إلى شبكة من رواد الأعمال ورأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين والمديرين التنفيذيين من سيليكون فالي وجميع أنحاء العالم.

وسينضم إلى هذا البرنامج المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر، عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية الناشئة، بهدف دعم جميع الفئات التي لديها نموذج أولي أو شركة ناشئة في مجال تقنية المعلومات، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في المجال التقني.

البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات

وستقدم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين، والاستفادة من كافة الأدوات التقنية المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، والعمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

ودعا البرنامج المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية إلى التقدم والتسجيل عبر زيارة موقع المسرعة علمًا أن آخر موعد للتسجيل في السابع من أكتوبر القادم.

وتعكس هذه الجهود التزام البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في المجال التقني بالمملكة؛ والإسهام في إنشاء مجتمع للشركات الناشئة المحلية والدولية في كافة المجالات التقنية.

إتاحة فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين

هذا بجانب تزويد الشركات الناشئة المشاركة بالمهارات اللازمة للنمو والتوسع والابتكار، وإتاحة فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

ومجموعة SparkLabs هي شبكة من مسرعات الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري التي استثمرت في أكثر من 500 شركة ناشئة عبر 6 قارات منذ عام 2013.