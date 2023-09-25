شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-9-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 39.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.73%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.033 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 25.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.196 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 9.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.